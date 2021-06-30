Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
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Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılarak, 2021 yılında yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılarak, 2021 yılında yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gagramanov, Çalık Enerji Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vagif Aliyev, Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Yalchin Aliyev ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda güncel faaliyetler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda Kayserigaz'ın mevcut hizmetlerini geliştirerek devam edeceğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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