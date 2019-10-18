Başkan Büyükkılıç Derevenk Viyadüğü'nde

18.10.2019 15:45

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Cumhurbaşkanımızın yapacağı toplu açılış töreni ile hizmete girecek olan Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarını inceledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreni içinde yer alan yatırımları yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Derevenk Viyadüğü'ne gitti.



Başkan Büyükkılıç, Yıldız ile birlikte Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu. 19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak törenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak olan yatırımlar arasındaki Derevenk Viyadüğü Talas'ı çok daha kısa ve konforlu bir şekilde Malatya Yolu'na bağlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA