Başkan Büyükgöz'e Karadeniz'den konuk vekiller
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Başkan Büyükgöz'e Karadeniz'den konuk vekiller

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı'yı başkanlık makamında ağırladı.

22.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:55
Başkan Büyükgöz'e Karadeniz'den konuk vekiller

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz AK Parti Trabzon Milletvekili ve AK Parti Rize Milletvekili 'yı başkanlık makamında ağırladı.


Milletvekilleri Muhammet Balta ve Muhammet Avcı, Başkan Büyükgöz'e misafirperverliği için teşekkür etti, görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükgöz vekillere Gebze hakkında bilgi verdi, nazik ziyareti için teşekkür etti. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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