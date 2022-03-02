Başkan Büyükgöz: "11 okulun mülkiyet sorununu çözdük" - Haberler

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Başkan Büyükgöz: "11 okulun mülkiyet sorununu çözdük"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükgöz:

Gebze Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönetiminde tamamlandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönetiminde tamamlandı. Mecliste konuşan Büyükgöz, "11 okulun mülkiyet sorununu çözdük. 8 okulun da yapılmasını sağladık" dedi.

Gebze Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönettiği mart ayı meclisi, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Gündem maddelerine ilişkin ve gündem dışı meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran Zinnur Büyükgöz, "11 okulun mülkiyet sorununu çözdük. 8 okulun da yapılmasını sağladık. Vatandaşın sorununu çözerken kamuya olan borcumuzdan da mahsup ettirdik. Milli eğitime okul yapılması karşılığında veriyoruz, bedava vermiyoruz. Sorunu çözüyoruz, vatandaşın 30 yıllık mağduriyetini gideriyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz: 11 okulun mülkiyet sorununu çözdük

Başkan Büyükgöz: 11 okulun mülkiyet sorununu çözdük

Başkan Büyükgöz: 11 okulun mülkiyet sorununu çözdük

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Mart, Yerel, Haberler

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