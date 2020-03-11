Başkan Büyükerşen'den Esmek Kursiyerlerine 8 Mart Hediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa etkinlikler düzenleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESMEK çatısı altında ücretsiz kurslardan faydalanan kadın kursiyerlerini de unutmadı.

Cilde büyük faydası olan toplamda 1000'den fazla aloe vera Başkan Büyükerşen'in talimatıyla ESMEK'in kadın kursiyerlerine dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için planlanan etkinlikler kırsal ilçelerde devam ederken, Başkan Büyükerşen'in talimatıyla belediyenin kadın personellerinin ardından ESMEK kursiyerleri de unutulmadı. Belediyenin kendi seralarında yetiştirilen 1000'den fazla aloe vera bitkisi merkezlerde ücretsiz olarak kurslardan faydalanan kadınlara dağıtıldı.

8 Mart'ın kadınların haklı mücadelesini temsil eden bir gün olduğunu belirten kursiyerler, kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler