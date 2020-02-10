Başkan Büyükakın, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

10.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:00

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 10-13 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın Metz kentinde yapılacak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin İzleme Komitesi toplantısına katılıyor.

Başkan Büyükakın, YBYK Türkiye Denetim Eş Raportörlerinin "Türkiye Denetim Raporu" ile ilgili Denetim Komisyonu Toplantısında bir konuşma yapacak. Başkan Büyükakın bu konuşmanın yanısıra"Türkiye'de Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartının İzlenmesi" raporu üzerine de bir değerlendirme yapacak. Ulusal Heyet Başkanı olarak Türkiye'yi temsil edecek Başkan Büyükakın, bugün erken saatlerde Fransa'ya hareket etti. Başkan Büyükakın, Çarşamba günü akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: Bültenler