Başkan Bozkurt Mahalle Mahalle Vatandaşları Dinliyor

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ile Birlikte ilçede sakinlerinin talep ve önerilerini dinlediği ilçeye yapılan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu mahalle ziyaretlerini Dereyalak Mahalle ziyareti ile devam etti.

Belediye tarafından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan Dereyalak Mahalle sakinleri ve Dereyalak Mahalle Muhtarı Ömer Kara, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ettiler.

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