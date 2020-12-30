Başkan Bozkurt'a Atatürk tablosu

Çaycuma esnafından Mustafa Burgaz, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Devrek Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve Başkan Bozkurt'u başarılı bulduğunu ifade eden Mustafa Burgaz, "Devreklilerin Çetin başkanları var ne mutlu, çalışkan ve insan odaklı hizmetleriyle bizi de mutlu ediyor. Kendisine teşekkür ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Esnaf Mustafa Burgaz Başkan Bozkurt'a ziyareti anısına Atatürk tablosu hediye etti. Başkan Bozkurt da Burgaz'a ziyaretleri ve nazik düşünceleri nedeniyle teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı