Başkan Bıyık: "Çifteler turistlik bir ilçe yapmak için çalışıyoruz"

21.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:51

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'a Çifteler ilçesini gezdiren Belediye Başkanı Kadir Bıyık, ilçeyi turistik bir bölge yapmak için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Çifteler ilçesine gelen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen bir takım incelemelerde bulundu. İlk olarak Çifteler Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çakacak, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan'dan ilçenin eğitim, sağlık ve asayiş durumu hakkında bilgi aldı.



Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Çakacak, Kaymakam Arslan ile birlikte Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Çakacak, göreve yeni seçilen Başkan Bıyık'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Nazik ziyareti için Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Kadir Bıyık, belediyenin ilçede yaptığı hali hazır da projeler, çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Ziyaret esnasında Çifteler ilçesini daha sosyal ve yaşanılabilir gözde bir turistik ilçe haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Başkan Bıyık, Vali Çakacak'ı Çifteler'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



Belediye ziyaretinden sonra ilçe esnafını gezen Vali Çakacak, vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek, onların sorun ve taleplerini dinledi.



Ardından Sakaryabaşı'nda incelemelerde bulunan Vali Çakacak Sakaryabaşı nehri üzerinde Belediye Başkanı Bıyık ile birlikte tekne turuna çıkarak, Sakaryabaşı hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA