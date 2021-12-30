Başkan Bilgin'den kadınlara yılbaşı hediyesi

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, eşi Zehra Bilgin ile birlikte Şatırlar, Aydınlar, Hatıplar, Sarısığırlı, Çaltepe ve Sarıçam mahallesini ziyaret ederek kadınlara sofra bezi hediye etti.

Kadınların yeni yılını kutlayan Başkan Bilgin, "Sofralarınıza bereket gelsin" diyerek kadınlara sofra bezi hediye etti.

Başkan Bilgin, burada yaptığı açıklamada Saruhanlı Belediyesi olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, yılın son günlerinde mahalleleri ziyaret ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bizler yeni yılda ilçemiz adına koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmenin, halkımıza daha fazla hizmet, sosyal ve ekonomik imkan sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Saruhanlımızın kalkınması için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Yeni yılın tüm dünyaya ve ülkemize, barış dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

Başkan Bilgin'in programında Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydır, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Birimi Sorumlusu Aysun Helvacıoğlu, Üzüm Otel Sorumlusu Emrullah Sönme, Mahalle muhtarları ve diğer görevliler de hazır bulundu. - MANİSA