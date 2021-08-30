Başkan Berge: "30 Ağustos bağımsızlığımızın nişanesidir"
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Başkan Berge: "30 Ağustos bağımsızlığımızın nişanesidir"

Başkan Berge: '30 Ağustos bağımsızlığımızın nişanesidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, mesajında, "Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümü kutlu olsun. Devletimizin ve milletimizin bağımsızlık yolunda, şehitlerimizin kanıyla ve canıyla kazandığı bir zaferdir. Birlik ve beraberliğimizi dünyaya göstermenin gururu içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde verdiğimiz mücadeleyi zaferle taçlandırdık. Aziz milletimizin bizlere armağan ettiği 30 Ağustos'un yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesi hiç sönmeyecektir. Tüm zaferlerde olduğu gibi 30 Ağustos Zaferi'nde de milletimiz vatanı uğruna canını vermekten çekinmemiştir. 30 Ağustos bağımsızlığımızın nişanesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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