Başkan Başer'in Sarıkamış harekatı mesajı

23.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:03

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Sarıkamış'ın Türk toplumunun her kesimini derinden etkileyen destansı acı bir hatıra olduğunu belirten Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, "Sarıkamış harekatı Türk Milletinin vatan aşkının simgesi, Ülkü uğruna azmin, inancın, adanmışlığın eşsiz timsali, yokluğa kafa tutan, -50 dereceye düşen soğukta kırılan, soğuk ve buzlu rüzgardan etleri dökülen, amansız ve acımasız şartlara göğüs geren, her şeyin bittiği noktada bu kez dizanteri ve tifonun pençesinde can çekişen, bu şartlar altında dahi ölümün üzerine koşan Mehmetçiğin Allahu Ekber Dağlarında kar üzerine son nefesi ile fedakarca yazdığı, yıllarca unutulmayan büyük bir kahramanlık destandır.



Bu destan, "Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekatı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekatı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin 3 bir yandan memleketimizi işgal eden Ruslardan kurtarabilmek için canlarını siper edip o dondurucu tipide üzerlerinde yazlık kıyafetler, ayakları çarıksız bir şekilde yola çıkarak şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır.



1914 yılında Sarıkamış Harekatı sırasında Ruslarla mücadele etmek için Kafkas Cephesindeki birliklerin çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olmasının 105. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA