Başkan Başdeğirmen: "Kadınlarımızın Olmadığı Hiçbir İşte Başarıya Ulaşılamaz"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, yöneticiler ve mahalle temsilcileri ile birlikte partililer, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Başkan Başdeğirmen, "Kadınlarımızın olmadığı hiçbir işte başarıya ulaşılamaz" diyerek, sıcak-soğuk, yağmur-çamur, gece-gündüz demeden seçim çalışması gerçekleştiren kadınlara ve gönül veren herkese teşekkür etti.

Başkanlığa seçilmesinde büyük pay sahibi olan ve başarıya giden yolda gece-gündüz şehirdeki tüm kapıları tek tek dolaşan AK Parti Kadın Kolları ekibi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e makamında 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, "Başkanımıza destek olmak, başarı dileklerimizi iletmek için buradayız" dedi.

Seçim sürecinin başarıyla tamamlandığını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "O yağmurda, o karda, o soğukta, sizler hiç yorulmadan kapı kapı gezerek yılmadan usanmadan, memleket davası için koşturdunuz. Bu bir memleket işi, ben de bu memleket işi içerisinde sizlerle birlikte oldum. Bugüne kadar nasıl memleketimizin yanında dimdik durduysak, bu seçimlerde de dik durarak bu başarıyı elde ettik. Bu işte sizlerin çok emeği var. Kadınlarımızın olmadığı hiçbir işte başarıya ulaşılamaz. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız 'kale içeriden fethedilir', 'kadınlarımızın çok önemi var' dedi. Arkamızda dimdik durdunuz. Memleketimize hangi hizmet gerekliyse bizde o hizmeti yaparak önce çocuklarımız, engellilerimiz, kadınlarımız, öğrencilerimiz, yaşlılarımızla beraber yapmamız gerekeni sizlerle elbirliği, güç birliği içerisinde yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Mahallelerdeki ihtiyaç sahibi insanların kendilerine bildirilmesini de isteyen Başkan Başdeğirmen, "Aç, yoksul, evinde ekmeği olmayan fakir fukarayı bizlere bildirin. Bu insanlarımızı bizlerle buluşturun. İhtiyaç sahibi insanlarımızla bizi buluşturabilirseniz en büyük sevap ve koşturmamızın en sonundaki kazanç bu olacaktır" şeklinde konuşurken, partili, partisiz her düşünceye saygı duyulması gerektiğine vurgu yaptı. Başdeğirmen, "Dostluk, kardeşlik içerisinde siyaset düşünmeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadesinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA