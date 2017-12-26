Başkan Baran'a İki Ödül Birden

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hereke Kalesi Restorasyonu' ve İlimtepe Kültür Merkezi Projesi, Başkan İsmail Baran'a 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı' ödülünü getirdi.



Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler, iki ödül daha getirdi. Sadece 2017 yılında bugüne kadar 4 ayrı ödül alan Körfez Belediyesi, son olarak Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin "Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor" anketi sonucunda iki ödül daha aldı. Kayseri'de gerçekleştirilen ödül törenine, Başkan İsmail Baran'ı temsilen Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Etüd Proje Müdürü Cumali Gündoğdu ve Fen İşleri Müdürü Şenol Çakır katıldı.



Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma kategorisinde Hereke Kalesi Restorasyonu, Kültür-Sanat kategorisinde ise İlimtepe Kültür Merkezi projesiyle Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın adına ödülü ise Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz aldı.



Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, aldığı ödülleri Başkan İsmail Baran'a teslim ederken, Başkan Baran, "Kayseri'de bu yıl 7'incisi düzenlenen 'Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor' anketi kapsamında 'Yılın Başarılı Belediye Başkanı' seçilmek, bizleri mutlu etti. Bu ödül sadece bana değil, bizlere güvenerek her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Körfez halkınadır" dedi. - KOCAELİ