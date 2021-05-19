Başkan Bakırcı deniz sezonu açılışını denize girerek yaptı
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Başkan Bakırcı deniz sezonu açılışını denize girerek yaptı

Başkan Bakırcı deniz sezonu açılışını denize girerek yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Her yıl geleneksel olarak 19 Mayıs'ta denize girerek yüzme sezonunu açan eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, bu yıl da geleneği bozmadı.

Her yıl geleneksel olarak 19 Mayıs'ta denize girerek yüzme sezonunu açan eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, bu yıl da geleneği bozmadı.

Eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, başlattığı geleneği bozmayarak bu yıl da 19 Mayıs'ta denize girerek yüzme sezonunu açtı. Her yıl 19 Mayıs'ta sezonu açarak insanları spora teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakırcı, "Belediye başkanı olduğum dönemden bugüne ülkemizin incisi Rize'de yüzülebilindiğini göstermek amaçlı denize giriyorduk, başkanlıktan sonra da devam ettik. Sonralarda yaz biraz geç geldi ve katılımcı arkadaşların sayısı düşmeye başladı. Biz yine buradayız, denizdeyiz, girilebiliyor. Biraz da pandemi nedeniyle arkadaşlarımızın tedirginliği oldu ama biz yine denizdeyiz. Hem bayramımızı kutluyoruz hem de insanları teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Türk insanının denizi kullanmadığını ifade eden Bakırcı, "Biz Karadeniz insanı, Türk insanı olarak denizi çok fazla kullanmıyoruz. Ülkemizin üç tarafı deniz çevrili ama dünya denizlerindeki payımızı almıyoruz. Sportif amaçlı da kullanmıyoruz. Bir nebzede olsa biz buna katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakırcı'ya yüzerken Rizeli vatandaşlar ve iş adamları da eşlik etti. - RİZE

Başkan Bakırcı deniz sezonu açılışını denize girerek yaptı
Başkan Bakırcı deniz sezonu açılışını denize girerek yaptı
Başkan Bakırcı deniz sezonu açılışını denize girerek yaptı
Başkan Bakırcı deniz sezonu açılışını denize girerek yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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