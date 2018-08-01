Başkan Bakıcı, Yokuş Sokak Parkı'nda İncelemelerde Bulundu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeni Mahalle'de yapımına başlanan Yokuş Sokak Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yeşil alanların ve günümüze uygun modern park alanlarının arttırılması çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle'de İmece Evleri üzerinde bulunan Yokuş Sokak Parkı'nın yapımına başlandı. Yokuş Sokak Parkı'nı Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin ile birlikte ziyaret eden Başkan Bakıcı, çalışanlara kolaylıklar diledi. Daha sonra çalışmalar hakkında bilgi alan ve incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı yeşil alanların önemine değinerek, "Çalışmalarımız sadece sosyal, kültürel, alt yapı olarak değil yeşil alanlarımızın arttırılması noktasında da tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

2 bin 350 metrekarelik bir alan üzerinde yapım çalışmalarına başlanan Yokuş Sokak Parkı'na çocuk oyun alanı, oturma alanları, süs havuzu, yeşil alan düzenlemeleri, yürüyüş yolu ve fitness alanı yapılması planlanıyor. - BİLECİK