Başkan Bahadır dünya şampiyonu Emir Yiğit'i ağırladı

- Başkan Bahadır dünya şampiyonu Emir Yiğit'i ağırladı Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İtalya'dan dünya şampiyonu olarak dönen Paletli Yüzme Genç Milli Takımı sporcusu Emir Yiğit'i makamında ağırladı.

- Başkan Bahadır dünya şampiyonu Emir Yiğit'i ağırladı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İtalya'dan dünya şampiyonu olarak dönen Paletli Yüzme Genç Milli Takımı sporcusu Emir Yiğit'i makamında ağırladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, dünya şampiyonu olan Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'ndan Emir Yiğit'i makamında ağırladı. Başkan Bahadır, İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 4x50 m Mix Bayrak yarışında birincilik elde eden Emir Yiğit ile önce bir süre sohbet etti. Ardından başarılı sporcuya cumhuriyet altını hediye ederek, başarılar diledi.

"Yüzme Kulübünden olması bize ayrı bir gurur yaşattı"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Emir'in Bahçelievler Yüzme Kulübü'nden olması bize ayrı bir gurur yaşattı. Mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemize bu başarıyı armağan eden genç milli sporcularımızı alkışlıyoruz. Ailesine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Belediye olarak sporu ve sporcuyu canı gönülden destekliyoruz. Bizler belediye olarak fiziki ortamları sağlıyor olabiliriz ancak asıl yetenek genç arkadaşlarımız. Emir'e bundan sonraki eğitim ve spor hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Milli takıma girmeyi hedefliyorum"

Duygularını anlatan Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'nda yer alan Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü'nden Emir Yiğit, "Bu süreçte birçok destekçim olduğunu gördüm. Çok mutluyum. Bu duyguyu anlatmak imkansız. İlk zamanlar basketbolla ilgileniyordum. Ablamın yüzmeye başlamasıyla birlikte ailem beni yüzme derslerine gönderdiler. O günden beri yüzüyorum. Milli takıma girmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal