Başkan Babaoğlu: "Muhtarlarımızla güçlü çalışmalarımız artarak devam edecek"

MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı ve beraberindeki heyetle Tüm Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Yağlı ve muhtarlara hayırlı olsun ziyareti yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Hizmet noktasında en önemli paydaşımız olan muhtarlarımızı çok önemsiyor, değer veriyoruz.

MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı ve beraberindeki heyetle Tüm Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Yağlı ve muhtarlara hayırlı olsun ziyareti yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Hizmet noktasında en önemli paydaşımız olan muhtarlarımızı çok önemsiyor, değer veriyoruz. İşbirliği içinde ortaklaşa çalışmalarımız yeni dönemde artarak devam edecek" dedi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Tüm Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Yağlı, Yönetim Kurulu üyeleri ve muhtarlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek hizmet binasında gerçekleşen ziyarette MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz'de yer aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sürede gerçekleşen ziyarette Başkan Babaoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür eden Dernek Başkanı Kadir Yağlı, " Başkanımıza, beraberindeki heyete ve tüm ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hendek için çok çalışmaya devam edeceğiz, güzel hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturacağız" diye konuştu.

MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı ise muhtarların önemine değinerek, "Muhtarlarımıza bu yeni dönemde başarılar diliyorum. Kadir Yağlı ve yönetimini tebrik ediyor, Hendek'imize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel hizmetleri güçlü bir şekilde hayata geçireceğimizden hiçbir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Başkan Turgut Babaoğlu, "Muhtarlar Derneğimizin yeni başkanı olan Sayın Kadir Yağlı ve yönetimi kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Muhtarlarımızla güçlü bir şekilde çalışıyoruz. Hendek'i en güzel hizmetleri kavuşturmak adına işbirliği içindeyiz. İstişare ve ortak akla önem veriyoruz. Mahallelerimize yapmış olduğumuz hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Bunu herkes görüyor, rakamlarla ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hendek'te başlatılan hizmet seferberliğinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Babaoğlu, "Tüm Hendek'i kucaklıyor, şehrin 91 mahallesini en iyi hizmetlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bana oy verdi, vermedi, bu benden bu benden değil gibi tarzım hiç olmadı. Hendekli bize hizmet etmemiz için oy verdi. Muhtarlarımız hizmet noktasında en önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. Ortak çalışmalarımız artarak da devam edecek" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı