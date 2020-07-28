Başkan Aykurt, sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu dertlerini dinledi
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Başkan Aykurt, sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu dertlerini dinledi

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt sanayi esnafının dertlerini dinledi.

Başkan Aykurt, sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu dertlerini dinledi
28.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:18

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt sanayi esnafının dertlerini dinledi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve Orhaneli Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, Fevzi Paşa mahallesinde bulunan sanayi esnafıyla sabah kahvaltı yaparak onların dertlerini istek ve ihtiyaçlarını dinledi.

Aykurt kahvaltı öncesi yaptığı konuşmada; " Hizmet noktasında var gücümüzle çalışıyoruz, hiçbir şartımız yok. Özellikle belediyemiz hizmet noktasında bizi çok seven veya hiç sevmeyen arasında hiçbir ayrım yapmadan ve fark göstermeden hizmetlerimize devam ediyor. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza adaletli ve aynı derecede davranıyoruz. Sanayi bölgesinde esnafımızın iş yerlerinin önü yazın toz toprak, kışın çamur oluyor ve mağdur oluyorlardı. Hemen sizin istekleriniz doğrultusunda buna çözüm getirerek sanayi esnafımızı bu dertten kurtararak asfaltlama çalışması yaptık. Şimdi ise sizlerin daha ferah ve refah içerisinde çalışabilmeniz için bir imar planı oluşturduk. Çaydere Mevkisi'nde küçük sanayi alanı olarak bir yer oluşturduk. Yakın bir zamanda da sizler bu oluşturduğumuz alanda işlerinize devam edebileceksiniz. Şimdilik o oluşturduğumuz bölgeye yakın olan çöp döküm alanıda yeni kurulan ve yüzde 80' i tamamlanan vahşi depolama alanına taşındığında; esnafımız Çaydere'de kurulacak olan sanayi bölgemize taşınacak. Bu arada özellikle geceleri yanan çöp döküm yerinden gelen duman ve pis kokulardan ilçemiz de kurtulmuş olacak " dedi.

Başkan Aykurt'la onlarca esnaf kahvaltıda çaylarını yudumlarken hoş sohbet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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