Başkan Aydın asfalt çalışmalarını inceledi
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Başkan Aydın asfalt çalışmalarını inceledi

28.09.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:49
Başkan Aydın asfalt çalışmalarını inceledi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kandilli Belediyesi Başkanı Mustafa Aydın asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kandilli Belediyesi Başkanı Mustafa Aydın asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın belde de başlatılan asfalt dökme ve yama çalışmalarını yerinde inceledi. Kandilli Belediyesi ekipleri tarafından Belde'nin ihtiyacı olan yollar güçlendirilerek konforlu ulaşım sağlanacak. Çalışmaların ulaşımı aksatmamasına özen gösterdiklerini söyleyen Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın planlı bir şekilde asfalt çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Aydın konuşmasında, "Göreve geldiğimiz günden bu zamana, Kandilli Beldesi'nin her sorunu ile bir bir ilgilendik. Yollarımızda büyük sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntıları aşarak vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Asfalt dökme ve yama çalışmalarına başladık, planlı bir şekilde devam edeceğiz. Çalışmalarımız sonrasında vatandaşlarımızın ulaşım konusunda bir sıkıntısı kalmayacak. Hedefimiz refahı yüksek bir Kandilli inşa etmek" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Başkan Aydın asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Aydın asfalt çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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