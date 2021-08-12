Başkan Atay'dan yürüme engelli Yavuz'a akülü araç hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Atay'dan yürüme engelli Yavuz'a akülü araç hediyesi

Başkan Atay'dan yürüme engelli Yavuz'a akülü araç hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yürüme engelli Bahattin Yavuz'a akülü engelli aracı hediye etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yürüme engelli Bahattin Yavuz'a akülü engelli aracı hediye etti.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan ve kemik erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Bahattin Yavuz'a akülü aracını takdim etti. Başkan Atay'ın selam ve sevgilerini ileten Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yavuz ve ailesine resmi kurumlarda herhangi bir işleri olduğu zaman 444 80 09 numaralı Efeler Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayıp, bir gün önce randevu talebi oluşturdukları takdirde belediyenin Engelsiz Yaşam Aracı'ndan faydalanabileceklerini hatırlattı. - AYDIN

Başkan Atay'dan yürüme engelli Yavuz'a akülü araç hediyesi
Başkan Atay'dan yürüme engelli Yavuz'a akülü araç hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Erdoğan Yüksek Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Mustafa Sandal Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Atay'dan yürüme engelli Yavuz'a akülü araç hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:34:33. #1.15#

title