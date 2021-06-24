Başkan Ataç'tan Burdur Belediyesi'ne ziyaret
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Başkan Ataç'tan Burdur Belediyesi'ne ziyaret

Başkan Ataç'tan Burdur Belediyesi'ne ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti. Başkan Ercengiz'in çalışma ve projelerini inceleyen Başkan Ataç, "CHP'li yerel yönetimler, halkçı belediyeler olarak vatandaşımıza kaliteli hizmet üretiyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehir dışı programları kapsamında Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti. Buluşmada Ercengiz, Burdur Belediyesi'nin çalışma ve projelerini Başkan Ataç'a yerinde tanıttı. Ziyaret kapsamında iki başkan, Burdur Belediyesi Hizmet Kampüsü'nde yer alan atölyeleri gezdi. Ataç ve Ercengiz, El Sanatları Merkezi'nde Burdurlu kadınların ürettiği Alaca Dokumaları Atölyesi ve Seramik Atölyesi'ni de ziyaret etti. Başkanların Burdur'daki son durağı ise Burdur Belediyesi Halk Plajı olurken, Burdur Gölü de incelendi.

Başkan Ataç ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediye başkanlarının kesinlikle başarılı olması gerekiyor. Çünkü bu başarı, ülkemizin geleceği için önem arz ediyor. Bizlerin yapacağı iş birliği ve yerel yönetimler üzerine görüş alışverişleri bu anlamda çok kıymetli. CHP'li yerel yönetimler, halkçı belediyeler olarak vatandaşımıza kaliteli hizmet üretiyor. Bizler de bugün Burdur Belediyesi'nde, Ali Orkun Ercengiz başkanımızın başarılı çalışmalarını yerinde görme şansı bulduk. Burdur halkı böyle çalışkan ve halkçı bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Ercengiz, Başkan Ataç'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Buluşmada günün anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi. Başkan Ataç'a ziyaretinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Erdoğan Aydoğmuş da eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç'tan Burdur Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Ataç'tan Burdur Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Ataç'tan Burdur Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Ataç'tan Burdur Belediyesi'ne ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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