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Başkan Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, önceki gün Kalınkoz Mahallesi'nde evi yanan Halil Kef ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇAMELİ, DENİZLİ (İHA) - Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, önceki gün Kalınkoz Mahallesi'nde evi yanan Halil Kef ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çameli'nin Kalınkoz Mahallesi'nde önceki gün çıkan yangın sonrası evleri kullanılamaz hale gelen Halil Kef ve ailesini, Belediye Meclis Üyesi İdris Öz ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, aile ile bir süre sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Ailenin istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Arslan, "Hiç zaman kaybetmeden ailemize gereken her türlü desteği ve yardımı yapacağız. Tekrardan Halil Kef Amcamıza ve ailesine tekrardan geçmiş olsun diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Başkan Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti

Başkan Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cengiz Arslan, Yangın, Çameli, Yerel, Haber

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