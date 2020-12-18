Başkan Arslan'dan "Yerel esnafa sahip çıkın" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Arslan'dan "Yerel esnafa sahip çıkın" çağrısı

18.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:23
Başkan Arslan'dan

Pandemiden dolayı zor günler geçiren yerel esnafa sahip çıkılması konusunda çağrıda bulunan Fatsa Gıda Maddeleri ve Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan, vatandaşlara yerel esnaflardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

Pandemiden dolayı zor günler geçiren yerel esnafa sahip çıkılması konusunda çağrıda bulunan Fatsa Gıda Maddeleri ve Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan, vatandaşlara yerel esnaflardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

Başkan Fatih Arslan, pandemi sürecinde ciddi sıkıntılarla karşılaşan yerel esnafın sahiplenmesini istedi. Yerel esnafın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten Arslan, "Gün birlik günüdür, gün dayanışma günüdür, gün yerel esnafa sahip çıkma günüdür" dedi.

Başkan Arslan, "Özellikle normalleşme sürecine yakın bir zamanda yaşanan pandemi ve beraberinde getirilen kısıtlamalar ne yazık ki yerel esnafı zorlamaktadır" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Lütfi Elvan İlham Aliyev Fahrettin Altun
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Arslan'dan "Yerel esnafa sahip çıkın" çağrısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:23:32. #1.14#
title