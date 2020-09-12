Başkan Arı, mahalle muhtarları ile bir araya geldi
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Başkan Arı, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Mahallerde ki sorunların tespiti, hizmet önceliklerinin belirlenmesi ve sosyal yardımların doğru şekilde dağıtılması konusunda muhtarlarla istişarelere devem eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, muhtarları Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve gerçekleştirilecek olan projelerine...

Başkan Arı, mahalle muhtarları ile bir araya geldi
12.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:11

Mahallerde ki sorunların tespiti, hizmet önceliklerinin belirlenmesi ve sosyal yardımların doğru şekilde dağıtılması konusunda muhtarlarla istişarelere devem eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, muhtarları Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve gerçekleştirilecek olan projelerine ilişkin bilgilendirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mahalle muhtarları ile düzenlenen toplantı da bir araya geldi. Toplantıda; ulaşımdan altyapıya, üst yapıdan gençlik projelerine kadar her konuda muhtarları bilgilendiren Arı, tek tek tüm muhtarların talep ve görüşlerini dinledi. Vatandaşların taleplerine dönük dile getirilen konuların incelenmesi hususunda birim müdürlerine talimatlar veren Başkan Arı, proje hazırlıkları devam eden çalışmalar hakkında da muhtarlara bilgi verdi. Göreve başladıkları ilk günden beri tüm muhtarlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Rasim Arı, "Yerel yönetimler muhtarlıktan başlayan bir sistem. Mahallemize, şehrimize birlikte hizmet edeceğiz. Şehrimize ne yapacaksak vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, şehrimizde yaşayan herkesle birlikte karar verip hayata geçireceğiz. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın muhtarlarımıza ilettikleri konuları bugün kendilerinden dinledik. Ekibimizle birlikte dile getirilen her konuya büyük bir titizlikle eğiliyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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