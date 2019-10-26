Başkan Altun Güllüce Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

26.10.2019 10:24

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Güllüce Mahallesi'nde teknik ekip ve mahalle muhtarı ile incelemelerde bulundu.

Yapılan ve yapılacak çalışmalar için saha incelemesinde bulunan Altun, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.

Altun, burada yaptığı açıklamada belediye olarak her mahalleye hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Güllüce Mahallesi'nin Bünyan için ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Altun, "Belediyecilik hizmetlerimizin temelinde birlik ve beraberliğimizin hamuru olan samimiyet var. İnşallah tüm mahallelerimizde bu samimiyet ve birliktelikle eksiklerimizi tamamlayacak, yeni hizmetleri hemşehrilerimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Güllüce Mahalle Muhtarı Rıfat Odabaşı ve mahalle sakinleri ise gösterdikleri ilgi ve ziyaret için Başkan Altun'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA