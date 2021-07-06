Başkan Altın'dan ülkücülere 'birliktelik' çağrısı
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Başkan Altın'dan ülkücülere 'birliktelik' çağrısı

Başkan Altın'dan ülkücülere 'birliktelik' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mustafa Altın, ülkücülere çağrıda bulunarak, "Bir olalım, diri olalım, iri olalım" dedi.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mustafa Altın, ülkücülere çağrıda bulunarak, "Bir olalım, diri olalım, iri olalım" dedi.

Başkan Mustafa Altın, ülkücüleri birlik olmaya davet ederek, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı her dönemde Türk Milletine yönelik başarılı ve istikrarlı çalışmalarıyla büyük bir yol kat etmiştir. Yıllardır ocağımızda hizmet etmiş, görev almış tüm dava arkadaşlarımızı eski-yeni çatışmasına girmeden Adıyaman'da Ülkücü Milliyetçi hareketi şahlandırmaya davet ediyorum. Alemlere rahmet olan Peygamber Efendimizin'in (s.a.v) hadisinde 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' Zaman milliyetçi ülkücü hareketindir. Zemin ise tüm Türkiye'nindir. Çalışacağız başaracağız ant olsun. Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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