Başkan Altay, pazar esnafıyla buluştu

08.10.2019 11:49

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, pazar esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar dileklerinde bulundu.



Sıs sık vatandaş, esnaf ve Pazar esnafıyla bir araya gelen Başkan Erçetin Altay, ilçe merkezinde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Altay, Pazar esnafının sorun ve isteklerini dinledi.



Vatandaşlarla iç içe olmaya önem verdiğini ifade eden Arpaçay'ın AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, "Sürekli vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gerek belediye de, gerekse belediye dışında vatandaşlarla hasbıhal ediyorum. Onların bizden isteklerini, beklentilerini dinliyorum. Vatandaş odaklı hizmet verdiğimiz için vatandaşlarımızın önerilerini önemsiyorum. Amacımız güzel ilçemizde vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermek, bunun için göreve talip olduk, hizmet verelim diye vatandaşlarımız bize görev verdi" dedi.



"Pazar esnafımıza kolaylık sağlıyoruz"



İlçe merkezinde kurulan Pazar da belediye olarak esnafa her türlü kolaylığı ve imkanları sağladıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Erçetin Altay, "Pazar esnafımız için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Zaten genelde pazarı ziyaret ediyorum. Esnafımızla birlikte satış yapıyoruz. Pazar esnafımızın yüzü güldüğü zaman bizde gülüyoruz. Amacımız daha sağlıklı koşullarda hem esnafımıza hizmet vermek, hem de vatandaşlarımızın güzel ortamda Pazar alışverişine yardımcı olmak. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.



Pazar esnafıyla tek tek tokalaşıp sohbet eden Başkan Altay, pazarda alın teri döken esnafımızı ziyaret ederek, bereketli ve güzel bir kazanç dileklerinde bulundu. Altay, daha sonra makama geçti. - KARS

Kaynak: İHA