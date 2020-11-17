Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi
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Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi

17.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:01
Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, yerel yönetim toplantıları kapsamında köy muhtarları ile bir araya geldi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, yerel yönetim toplantıları kapsamında köy muhtarları ile bir araya geldi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantılara merkeze bağlı köy muhtarları ve partililer katıldı. Pandemi süreci nedeniyle 7 ayrı toplantıda köy muhtarlarıyla buluşan Başkan Mustafa Alkayış, muhtarların beklentilerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Başkan Alkayış, "AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak merkez ilçemize bağlı bütün köy muhtarlarımız ile bir araya gelerek istişarelerimizi gerçekleştirdik. Pandemi süreci dolayısıyla muhtarlarımız ile 7 ayrı grup halinde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Muhtarlarımız ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda köylerimize yapılmış hizmetleri ve yapılacakları tek tek değerlendirdik. Bilindiği üzere 31 Mart yerel seçimlerinde merkez ilçemizdeki 7 il genel meclis üyemizin yedisi de halkımızın teveccühü ile partimizden seçilmiş bulunmaktadır. İl genel meclisi üyelerimizde merkez köylerimizi 7 ayrı bölgeye ayırarak hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. İl Genel meclisimiz tarafından 2021 yılı plan ve bütçe görüşmelerinin yapılmasıyla bizlerde muhtarlarımızla bir araya gelerek önümüzdeki yılın planlama istişarelerini gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımız ile yaptığımız her toplantıya o bölge ile ilgili çalışmaları yürüten il genel meclisi üyemizde iştirak ediyorlar. Merkez ilçe yerel yönetimler başkanlığımızın organizesinde maske mesafe hijyen kuralları gözetilerek programlarımızı sonuçlandırmış bulunmaktayız. Yaptığımız çalışma kapsamında partimizin 18 yıllık iktidarı sürecinde temel devlet hizmetlerinin bütün köylerimize ulaştığını, hükümetimizin icraatlarının her köyümüze ulaştığını ve devasa sorunların çoğunluğunun çözüldüğüne şahitlik ediyoruz. Altyapı, üstyapı, kanalizasyon, içme suyu, çöp toplama hizmetleri gibi ana hizmetlerin yüzde 97'ler oranında halledildiğini gözlemliyoruz. Bundan sonrada yapacağımız çalışmalar ile hizmet kalitesini daha da arttırarak eksik kalan kısımları tamamlayarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlerden istediği de şehir merkezlerindeki hizmet kalitesini köylerimizde de aynı şekilde görmektir. O yüzden il genel meclisi üyelerimiz yapılacak hizmetleri eksiksiz bir şekilde yerine ulaştırılması için yoğun bir çalışma sarf ediyor" dedi. - ADIYAMAN

Başkan Alkayış köy muhtarları ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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