Başkan Albayrak "Park Olsun" Etkinliğine Katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerinin eski Çorlu Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alana Park yapılması için organize ettiği "Park Olsun" etkinliğine katıldı.

Eski Çorlu Devlet Hastanesinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinliğe, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu'da görev yapan basın mensupları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Bu alanın park olması Çorlu'ya değer katacaktır"

Burada bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Çorlu'nun ciddi boyutta nefes alacak alanlara ihtiyacı var. Böylesine önemli konumda bulunan bir yerin park olması Çorlu'ya değer katacaktır. Bu güzel sosyal sorumluluk projesini organize eden Çorlulu basın mensuplarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak da projenizi desteklediğimi ve yanınızda olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

Etkinlik, katılımcıların konu hakkında görüş belirtmesinin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ