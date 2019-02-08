Başkan Aktaş: "120 Milyon Liralık Yatırımla Yolcu Taşıma Sayısını 440 Bin Kişiye Çıkartacağız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği Nilüfer ilçesinde vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılandı. Başkan Aktaş Bursaray'da 120 milyon liralık yatırımla 284 bin olan yolcu sayısını 440 bine çıkartacaklarını söyledi.

Nilüfer ilçesinde ziyaretlerine Nilüfer Belediyesi yanında vatandaşların ücretsiz yararlanması için açtıkları otoparkı gezerek başlayan Başkan Aktaş, daha sonra Nilüfer Diş Hastanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Daha sonra Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikayı ziyaret eden Başkan Aktaş'ı gören işçiler, başarı dileklerini iletti. Başkan Aktaş'ı Kayapa Organize Sanayi Camii çıkışında gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için ve hayırlı olsun dileklerini iletmek için yoğun çaba gösterdi.

Yaptığı ziyaretlerde Bursa'ya yapacağı projeleri anlatan Aktaş, "Ben 15 ay önce göreve geldim. Bu süreçte şehir trafiğinin düzenlenmesiyle alakalı akıllı kavşak uygulamaları sinyalizasyon revizyonları, yeni kavşak uygulamalarımız oldu. Su ve raylı sitemde 2 kez indirimler yaptık. Yaptığımız iyileştirmelerle beraber yolcu sayımızda artışlar oldu. Vatandaşın faydasına olmayan konuları devreden çıkarttık. Bu süreçte dersimize çalıştık. Çok ciddi projeler hazırladık. Raylı sistemin sinyalizasyon revizyonunu yapıyoruz. Bu 120 milyonluk çalışmayla 3,5 dakikalık zaman aralığı 2 dakikaya inecek. Günde 284 bin yolcu taşıması yapıyoruz. Bu rakamı 440 bin kişiye çıkartacağız. Bu sadece sinyalizasyon revizyonuyla olacak. Bunun yanında metroyu şehir hastanesine ve Üniversite hattının Görükle'ye uzanması da var. Gürsu'dan başlayan Yıldırım, Osmangazi metrosunun startı verilecek. Bu dönem dolu dolu projelerle geçecek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA