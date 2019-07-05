Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildi
Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildi Başkan Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem Aktan 2 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiMERSİN - Mersin'in Silifke ilçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, toprağa verildi.
Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildi
Başkan Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem Aktan 2 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, toprağa verildi.
Yaklaşık 2 ay önce Başkan Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kurtuluş mahallesindeki baba evine getirilen Aktan, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Aktan'ın yakınlarının yanı sıra Silifke Belediye Başkan vekili Sadık Altınok, MHP Silifke ilçe Başkanı Levent Nogay ve vatandaşlar katıldı.
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı.
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı