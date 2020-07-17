Başkan Aksun, Merkez Çarşısı esnafını ziyaret etti
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Başkan Aksun, Merkez Çarşısı esnafını ziyaret etti

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun esnaf gezileri kapsamında İnönü Mahallesi'nde Merkez Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Başkan Aksun, Merkez Çarşısı esnafını ziyaret etti
17.07.2020 19:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:08

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun esnaf gezileri kapsamında İnönü Mahallesi'nde Merkez Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Başkan Aksun'a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu, Merkez İlçe Başkanı Yavuz Selim İnanç, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin İlter ve Sakin Sönmez'de ziyarette eşlik etti.

Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Aksun, hem vatandaşlarla hem de esnafla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Merkez Çarşısı esnafı, Başkan Aksun'a gösterdiği ilgiden ve yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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