Başkan Akpolat, komşularını ağırladı

16.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:54

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, mahalle sakinleriyle Beşiktaş Belediye Başkanlık binasında bir araya geldi. Akpolat, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldı.

Geçtiğimiz yaz ayında Açık Mikrofon ve Halk Buluşmaları'nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen, Başkan Rıza Akpolat söz verdiği gibi bugünde Konaklar, Levent, Nisbetiye, Akatlar, Etiler, Kültür, Arnavutköy, Bebek, Kuruçeşme, Mecidiye, Ortaköy ve Ulus mahallesi sakinleriyle başkanlık katında görüştü. Buluşmaya katılanların istek ve önerilerini dinleyerek tek tek not alan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte başkan yardımcıları başta olmak üzere birim müdürleri de toplantıya katıldı.

"BEŞİKTAŞ'TA KATILIMCI ANLAYIŞI HAYATA GEÇİRDİK"

Ufak tefek gibi görünen ama günlük hayatı zorlaştıran konularla ilgili büyük adımlar attıklarını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "'Biz her belediye meclisinden bir hafta önce ilçemizde bulunan siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla, kent konseyiyle, site yöneticileri ve site müdürleriyle muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Belediye meclisiyle ilgili bilgilendirmemizi yapıyoruz. Onların belediye meclisine olan katkılarını dinliyoruz. Katılımcı anlayışı orada hayata geçirdik. Açık mikrofon etkinlikleri yaptık mahallelerimizde mahallelerimizin sorunlarını dinledik. Vatandaşlarımızın sorunlarını sıkıntılarını dinledik. Birçok soruna da bu sayede çözüm bulduk. Ufak tefek gibi görünen ama bizim günlük hayatta zorlaştıran konularla ilgili büyük adımlar attık.

"BEŞİKTAŞ'TA YAŞAYANLARIN YÜZDE 40'I 60 YAŞIN ÜZERİNDE"

Beşiktaş'ta yaşayan insanlarımızın yüzde 40'ı 60 yaş üzeri bununla ilgili birtakım hizmetlerin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin ve üniversite öğrencileriyle ilgili nasıl bir çalışma içindeysek aynı zamanda 60 yaş üzeri vatandaşlarımız içinde bu alanda onların sosyalleşebilecekleri kişisel bakımlarını yapabileceği bir alanı da hizmete açacağız" dedi.

Yüzlerce kişiyi ağırlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 23 Ocak Perşembe günü Abbasağa, Cihannüma, Yıldız, Balmumcu, Gayrettepe, Levazım, Muradiye, Sinanpaşa, Türkali, Dikilitaş ve Vişnezade mahalle sakinleriyle bir araya gelecek. Yapılan halk buluşmalarından duyduğu memnuniyeti dilen getiren vatandaşlar demokratik ve şeffaf bir belediyecilik anlayışı sergilediği için Başkan Rıza Akpolat'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA