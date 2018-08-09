Başkan Akkaya Mahalle Buluşmalarını Sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, mahalle buluşmaları kapsamında çeşitli mahallelerde vatandaşlarla vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Akkaya, mahalle buluşmaları kapsamında Çakıllar, Atakent ve Gölçayır mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sık sık mahalle ziyaretlerini gerçekleştirdiğinin altını çizen Başkan Akkaya, "Her mahallemize en iyi hizmeti vermek için büyük çaba gösteriyoruz. Mahallelerimizdeki hemşehrilerimizin istek ve taleplerini dinleyerek bunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Akşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için daha güzel, sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına tüm arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Akkaya, yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinlerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek onların istek ve taleplerini dinledi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın mahalle ziyaretlerine, Akşehir Belediyesi Koordinatörü Ahmet Çakar, KOSKİ Akşehir Şube Müdürü Burhan Akçer, Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük, mahalle muhtarları, mahalle başkanları ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti. - KONYA