Başkan Akın park alanında incelemelerde bulundu
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Başkan Akın park alanında incelemelerde bulundu

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aladağ Mahallesi Aladağ Caddesi'nde yeni parkı oluşturma çalışmalarını inceledi.

10.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:51
Başkan Akın park alanında incelemelerde bulundu

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Mahallesi Aladağ Caddesi'nde yeni parkı oluşturma çalışmalarını inceledi.


Çalışma hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı , "Mahallelerde vatandaşların ve çocukların ihtiyaç duyduğu çocuk oyun grupları oturma yerleri ve sahaları gibi alanlar oluşturmaya da devam ediyoruz. Bu parklara bir yenisini daha eklemek üzere çalışmalara başladık. Aladağ Mahallesi Aladağ Caddesi sakinlerinin talepleri üzerine bu noktaya da bir çocuk parkı yapacağız. Kısa bir süre içinde bu bölgede ki çalışmalarımızı tamamlayarak parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA
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