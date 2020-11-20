Başkan Akın'dan Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Akın'dan Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret

20.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:41
Başkan Akın'dan Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ile birlikte geçtiğimiz hafta Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık ve hijyen konularında tüm denetimlerden geçen Aşevi ve Hayır Merkezini ziyaret etti. Merkezde çalışan ekiplerle bir araya gelen Başkan Çetin Akın, ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi.

Aşevi ve Hayır Merkezine gerçekleştirdiği ziyaret hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize günlük olarak sıcak yemek ulaştırdığımız Aşevi ve Hayır Merkezimize Başkan Yardımcılarımızla birlikte ziyaret gerçekleştirdik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta sağlık ve hijyen konularında yapılan tüm denetimlerden geçen merkezimiz aracılığıyla sağlık ve hijyen koşullarına uygun olarak yemeklerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Başkan Akın'dan Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret
Başkan Akın'dan Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret
Başkan Akın'dan Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Akın'dan nutuk hediyesi
Başkan Akın'dan nutuk hediyesi
Başkan Çetin Akın'dan üç ayrı noktada inceleme
Başkan Çetin Akın'dan üç ayrı noktada inceleme
Kaymakam Yelek'ten gençlik merkezine ziyaret
Kaymakam Yelek'ten gençlik merkezine ziyaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Sibel Can Şafak Sezer Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Mert Günok Ersun Yanal Caner Erkin Sebastian Vettel
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Akın'dan Aşevi ve Hayır Merkezine ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 16:41:31. #1.15#
title