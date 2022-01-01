Başkan Acar gençle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Acar gençle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Başkan Acar gençle
AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sinemaya davet ettiği gençlerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sinemaya davet ettiği gençlerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Acar, sosyal medya hesabından davet ettiği 5-19 yaş arası gençleri, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini sinemaya götürdü.

Filmin izlenmesinin ardından açıklama yapan Acar, *Bugün gençlerimiz ile birlikte sinemadaydık. Vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini beraber izledik. Türkiye'nin aslan yürekli evladı, ruhun şad, mekanın cennet, makamın ali olsun." dedi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title