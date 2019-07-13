Başkaleli kadınlar Karadeniz ve Batum'u gezdi

Başkale Kaymakamlığı, ilçedeki 50 kadını, Karadeniz-Batum turuna götürdü.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Aile Destek Merkezleri kapsamında açtığı kurslarda eğitim gören 50 kadına yönelik Karadeniz-Batum turu düzenlendi.

Etkinliğe katılan kadınlar, rehberler eşliğinde Erzurum, Gümüşhane, Artvin'in Hopa ilçesini, Gürcistan'da Batum'u, Rize Ayder Yaylasını ve Trabzon'daki Uzungöl'ü, Ayasofya Müzesi ile Atatürk Köşkü gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek ilçeye döndü.

Kaynak: AA