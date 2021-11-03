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Başkale Kaymakamı Solak Kur'an kursunu ziyaret etti

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Başkale Kaymakamı Solak Kur'an kursunu ziyaret etti

Başkale Kaymakamı Asım Solak, 4-6 yaş grubu Kur'an kursunu ziyaret etti.

BAŞKALE, VAN (AA) - Başkale Kaymakamı Asım Solak, 4-6 yaş grubu Kur'an kursunu ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Nuri Durmuş ile kursa gelen Solak, çocuklarla sohbet etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Solak, öğrencilere hediyeler verdi.

Solak, Kur'an-ı Kerim okuyan öğrencileri dinledikten sonra kurstan ayrıldı.

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri
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