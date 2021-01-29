Başkale'de mahallelerin yaşadığı yol sorunu çözüme kavuşturuldu

Van'ın Başkale Belediyesi, Hafıziye Mahallesi'nde 7 hanenin bulunduğu bölgede yıllardır yaşanan yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Belediye ekipleri, mahallede yaşayan vatandaşların başvurusu üzerine yol sıkıntısı yaşanan bölgede çalışma başlattı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Dere, Kaymakam ve Belediye Başkanı Asım Solak'ın talimatı doğrultusunda çalışma yapımına başlanan yolun 2 gün içinde açılacağını söyledi.

Bölgede yol olmadığı için yıllardır sıkıntı yaşadıklarını belirten Mahalle Muhtarı Vechi Ayhan ise yolun yapılmasıyla en büyük sıkıntılarının giderildiğini aktardı.

Mahalle sakini Ömer Demirhan da, "Yıllardır yol sorunu yaşıyorduk. Kaymakamımız sesimizi duydu. Şuan ekipler yolumuzu yapıyor. Destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur