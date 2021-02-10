Başkale'de, çuval içinde 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi
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Başkale'de, çuval içinde 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi

10.02.2021 10:18 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:22
Başkale'de, çuval içinde 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi aramalarında, çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi aramalarında, çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Başkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Böğrüpek Mahallesi'nde boş arazide arama yapıldı. Aramalar sonucu çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirilirken, bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için de çalışma başlatıldı. 


Başkale'de, çuval içinde 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

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