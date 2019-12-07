Başkale Belediyesine atanan kayyum göreve başladı
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Başkale Belediyesine atanan kayyum göreve başladı

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Erkan Acar'ın yerine görevlendirilen İlçe Kaymakamı Asım Solak, kayyum olarak göreve başladı.

07.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:18
Başkale Belediyesine atanan kayyum göreve başladı

Van'ın ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li 'ın yerine görevlendirilen İlçe Kaymakamı Asım Solak, kayyum olarak göreve başladı.


Başkale ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Erkan Acar'ın yerine İlçe Kaymakamı Asım Solak, kayyum olarak atandı. Sabah saatlerinde belediyeye gelen Kaymakam Solak, birimleri tek tek gezerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - VAN

Kaynak: İHA
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