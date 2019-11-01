Başkale Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı yapıldı

01.11.2019 15:25

Van'ın Başkale Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı, Belediye Başkanı Erkan Acar'ın başkanlığında yapıldı.



2019 yılı Kasım ayı meclis toplantısı, ekim ayı içerisinde yapılan faaliyetler hakkında meclis üyelerinin bilgilendirilmesinin ardından gündem maddelerine geçildi. Belediyeye 17 bin 561 metrekarelik arsanın Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığına devredilmesi oy birliğiyle karara bağlandı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 'İhale Birimi' oluşturulması ve norm kadro iptal ve ihdas cetveli değişikliği ile belediye meclis üyelerinin yurt içi geçici görev belgeleri ve yolluk ile harcırahlarının ödenmesi görüşüldü.



Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Erkan Acar, "Belediye olarak yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmaların ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Halkımıza karşı sorumluluklarımızın olduğunun bilincindeyiz. İlçemize iyi hizmetler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.



Acar'ın konuşmasının ardından meclis üyelerin talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise sunulan önergeler ve komisyon raporlarının görüşülmesi ile devam etti. - VAN

Kaynak: İHA