Başiskele'yi minik ressamların resimleri renklendiriyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi, "Ailemizle Evimiz Okulumuz" isimli ödüllü resim yarışmasında dereceye giren minik ressamların resimleriyle renklenmeye başladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi, "Ailemizle Evimiz Okulumuz" isimli ödüllü resim yarışmasında dereceye giren minik ressamların resimleriyle renklenmeye başladı.

Başiskele Belediyesinin korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı bulunan ve eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik düzenlediği ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra birçok sürprizlerle karşılaştı. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün resim yarışması lansmanında söz verdiği gibi resimler Başiskele'yi renklendirmeye başladı. Başiskele ilçesindeki 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada 4 kategoride 1. olan ve Jüri ile Başkan Özel Ödülü kazanan öğrencilerin resimleri, önce ilçenin dört bir tarafındaki reklam panolarına asıldı. Başiskele Belediyesi, daha sonra jüriden tam not alarak 1. olan Güneş Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Murat Çağrı Bilgin'in eseri, grafiti sanatıyla D-130 Karayolu üzerinde Karşıyaka Kavşağı köprüsü altına birebir resmedildi. 11 metreye 4 metrelik duvara grafiti sanatçıları tarafından sprey boya kullanılarak yapılan Murat Çağrı Bilgin'in güzel eseri, vatandaşların da büyük beğenisini topladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA