Başiskele'ye yeni bir cadde kazandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başiskele'ye yeni bir cadde kazandırılıyor

Başiskele'ye yeni bir cadde kazandırılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele İlçesi Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı için çalışmalara başladı

İlde artan araç ve insan nüfusunun ihtiyaçları, yeni alternatif ulaşım ağlarının ve alternatif yol projelerinin hayata geçirilmesi gerekliliğini doğuruyor. Büyükşehir Belediyesi her geçen gün artan araç yoğunluğuna çözüm üretmek için Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu Caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı için çalışmalara başladı. Kazı çalışmalarının başladığı yeni yol, Kiraz Çayı üzerine yapılacak betonarme köprünün yapılması, dere ıslah çalışmaları ve asfaltlama çalışmaları sonrası hizmete sunulacak.

BETONARME KÖPRÜ İLE İKİ CADDE BİRLEŞTİRİLECEK

Çalışmalar kapsamında Başiskele Kanal Yolu Caddesi ile Başyiğit Caddesi arası köprü bağlantı yolları ve kanal Islahı yapılacak. 696 metre uzunluğundaki yeni yol, betonarme köprü ile Başyiğit Caddesi ve Kanal Yolu Caddelerini birleştirecek. 20 bin 900 metreküp kazı, 7 bin 500 metreküpte dolgu çalışmaları yapılacak proje kapsamında, Kiraz Çayı üzerinde betonarme köprü ve dere ıslah çalışmaları için kazı çalışmalarına başlandı.

KANAL YOLU İLE BAŞYİĞİT CADDELERİ ARASI

Kiraz Çayı üzerinde dere ıslahı çalışmaları doğrultusunda 2 bin 155 metrekare harçlı pere, taş duvar, betonarme dere tabanı imalatları yapılacak. 3 bin 490 ton pilent miks temel, 2 bin 425 ton da binder ve aşınma asfalt serimi yapılacak yeni yol, Başiskele Kanal Yolu Caddesi İle Başyiğit Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir güzergah olacak.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Petek Dinçöz Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başiskele'ye yeni bir cadde kazandırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 09:15:33. #1.14#

title