Başından vurulmuş bulunan genç kızın soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Başından vurulmuş bulunan genç kızın soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ - Haberler | 3. Sayfa

- Başından vurulmuş bulunan genç kızın soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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- Başından vurulmuş bulunan genç kızın soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ereğli ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan geçtiğimiz perşembe yol kenarındaki boş arazide başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olay sırasında genç kızın yanında bulunan ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B. ile olayın ardından yardım istediği arkadaşı S.Ş. ile babası A.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Batuhan B. emniyetteki ifadesinde genç kızın intihar ettiğini öne sürerek, "Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Buket, kanlar içinde yere yığıldıktan sonra tabancayı alıp, ben de intihar etmek istedim sonra panikleyip, arkadaşım S. Ş.'yi aradım. S.Ş, babası A.Ş. ile birlikte geldi. Tabancayı onlara vermiştim, saklamışlar" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Batuhan B., S.Ş. ve babası A.Ş. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi:

1 Nisan'da Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan, yol kenarındaki boş arazide başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Olay sonrası genç kızın arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B. ile olayın ardından arayarak yardım istediği arkadaşı S.Ş. ve babası gözaltına alındı.

Başından vurulmuş bulunan genç kızın soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Başından vurulmuş bulunan genç kızın soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Başından vurulmuş bulunan genç kızın soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Başından vurulmuş bulunan genç kızın soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ

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