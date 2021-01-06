Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
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Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)

06.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:16
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)

BABANIN MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARITokat'ın Erbaa ilçesinde, 6 gün önce alışveriş dönüşü kaldırımda yürürken, başına yorgun mermi isabet eden liseli Hanife Büşra Konyar'ın (17) cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BABANIN MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 6 gün önce alışveriş dönüşü kaldırımda yürürken, başına yorgun mermi isabet eden liseli Hanife Büşra Konyar'ın (17) cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hastane morgundan kızının tabutu çıkarılan İbrahim Konyar, uzun süre gözyaşı döktü. Acılı babayı yakınları, teskin etmeye çalıştı. Hanife Büşra Konyar, otopsi işlemleri sonrası Erbaa ilçesinde toprağa verilecek.


Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

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