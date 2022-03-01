Basın toplantısına damga vurdu! Gazeteciden, İngiltere Başbakanı Johnson'a "Korkaksın" tepkisi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya'nın başkenti Varşova'da mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile görüştü. Ukrayna krizini ele alan liderler, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Kameraların karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boris Johnson'ı bir gazeteci adeta dumura uğrattı.

GAZETECİDEN JOHNSON'A ŞOK SÖZLER: KORKAKSIN

Basın toplantısı sırasında muhabirlerden biri söz alarak Başbakan Johnson'a ve Batı dünyasına eleştirilerini sıralarken, Johnson'ı "korkak" olmakla suçladı. Ukraynalıların çaresizlik içinde Batı'dan hava sahalarını korumalarını istediğini anımsatan gazeteci, "Uçuşa yasak bölge istiyoruz. Bunun Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceğinden söz ediyorsunuz. Peki alternatif nedir?" ifadelerini kullandı.

"POLONYA'YA GELİYORSUNUZ AMA KİEV'E, LVİV'E GİTMİYORSUNUZ"

Polonya ve Romanya'da savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin varlığından söz eden aynı muhabir, "En azından bu hava savunma sistemi, Ukrayna'nın doğusunu koruyabilir. Dolayısıyla kadınlar ve çocuklar sınıra gelebilir" dedi. Muhabir, İngiltere Başbakanı Johnson'a dönerek tepkisini dile getirirken, "Polonya'ya geliyorsunuz ama Kiev'e, Lviv'e gitmiyorsunuz çünkü korkuyorsunuz" şeklinde konuştu.

"YAPTIRIMDAN SÖZ EDİYORSUNUZ AMA ABRAMOVİÇ'E UYGULAMIYORSUNUZ"

NATO'nun Üçüncü Dünya Savaşı'ndan "korktuğu" için Ukrayna'yı savunma konusunda istekliği olmadığını öne süren ve konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamayan gazeteci, "Daha fazla yaptırımdan söz ediyorsunuz ama Roman Abramoviç'e yaptırım uygulanmıyor. Kendisi Londra'da. Çocukları bombardıman altında değil, Londra'da. Putin'in çocukları Hollanda'da, Almanya'da" ifadelerine yer verdi.