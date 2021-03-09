Basın toplantısına damga vuran olay! Kendi bakanının adını unutan Biden, canlı yayında kekeledi

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ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği basın toplantısında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in adını unutması, ilginç görüntülere sebep oldu. Sosyal medyada da ses getiren videoda 78 yaşındaki Biden, Austin'in ismini unuttuğu anlarda kekeliyor ve Pentagon şefi için "Şu üniformanın başındaki" ifadesini kullanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Savunma Bakanı Lloyd Austin'in adını unuttu ve Pentagon şefi için "Şu üniformanın başındaki" ifadesini kullandı.

Biden, ABD askeri muharip komutanlıklarına liderlik etmesi için iki kadın generalin aday gösterildiğini duyurduğu konuşmasında "Ve yardımcıya teşekkür etmek istiyorum - ah, eski general. Ona general demeye devam ediyorum, ama benim, benim - şu üniformanın başındaki" ifadelerini kullandı.

PROMPTERDAN OKURKEN HATA YAPMADI

Etkinliğin başında ise prompterdaki metni okuyan Biden, Savunma Bakanlığı liderinden "Sekreter Austin" diye bahsetmişti.

Biden'ın adını unuttuğu ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin.

BIDEN'IN İLK VUKUATI DEĞİL

ABD Başkanı Biden, Aralık ayında da Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı adayı olan Xavier Becerra'nın adını yanlış telaffuz etmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.